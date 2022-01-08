США готовы обсуждать с Россией неразмещение на Украине своих ракет

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы обсуждать с Россией неразмещение на Украине американских ракет, прогресс в этой сфере возможен. Об этом заявил в субботу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящим российско-американским переговорам по безопасности, представитель администрации США высокого ранга.

"Россия сказала, что чувствует угрозу в связи с перспективами размещения наступательных ракетных систем на Украине. Как президент [США Джо] Байден сказал президенту [РФ Владимиру] Путину, Соединенные Штаты не намерены это делать. Так что это одна из сфер, где мы можем достичь понимания, если Россия готова дать встречные обязательства", - сказал он.

Масштабы военных учений

Соединенные Штаты готовы обсуждать с Россией ограничение масштабов военных учений, в том числе стратегических бомбардировщиков.

"Россия говорит, что ее безопасность также находится под угрозой из-за учений США и НАТО. Так что мы готовы изучить возможность взаимных ограничений на размер и масштаб подобных учений. Речь идет как о полетах стратегических бомбардировщиков вблизи от территории обеих сторон, так и о наземных учениях", - сказал представитель администрации.

Численность войск США

США не намерены обсуждать с Россией на встречах в Женеве численность своих войск в Восточной Европе.

"Мы также видели сообщения о некоторых других вопросах, которые США [якобы] готовы обсудить, таких как численность войск или элементы расстановки сил в странах НАТО. Я хочу четко пояснить, что это не стоит на повестке дня", - сказал представитель администрации.

США никогда не согласятся на предложения РФ, которые предполагают ограничение для тех или иных стран к вступлению или сотрудничеству в НАТО, заявил представитель американской администрации.

"Есть вещи <...>, на которые мы никогда не согласимся. Например, не России решать за другие страны, с кем они могут быть союзниками, эти решения могут приниматься только этими странами и альянсом", - сказал он.

РФ столкнется в случае агрессии против Украины не только с экономическими, но и дипломатическими санкциями Запада.