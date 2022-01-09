Число жертв обвала скалы в Бразилии выросло до пяти

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 января. /ТАСС/. Число погибших в результате обвала скалы на катера с туристами в Бразилии выросло до пяти человек. Об этом сообщает в субботу телеканал CNN Brasil.

На месте трагедии ведется поисковая операция с участием 40 водолазов и спасателей. По их оценкам, около двадцати человек продолжают числиться пропавшими. 23 человека получили легкие ушибы, девять находятся в медучреждениях с травмами различной степени тяжести.

Часть скалы обрушилась на три туристических катера в каньоне неподалеку от города Капитолиу в бразильском штате Минас-Жерайс ранее в субботу. На судах в этот момент находились не менее 34 человек.

По мнению пресс-секретаря службы спасателей штата Минас-Жерайс Педру Аихары, обвал подвергшихся сильной эрозии горных пород спровоцировали обильные осадки в регионе. Не исключена возможность дальнейших разрушений природного ландшафта. К расследованию происшествия подключились ВМС страны.