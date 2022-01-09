Блинкен обсудил с Боррелем ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что любая дальнейшая агрессия России в отношении Украины приведет к жесткому ответу", - указывается в тексте.

Блинкен и Боррель также обсудили сотрудничество между США и ЕС и конфликтную ситуацию между Литвой и Китаем.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.