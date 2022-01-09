СМИ: первое заседание парламента Ирака нового созыва открылось в Багдаде

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Первое заседание Совета представителей (парламента) Ирака нового созыва началось в воскресенье в Багдаде. Об этом сообщило иракское информационное агентство INA.

Как указали в департаменте средств массовой информации Совета представителей, "объявлено о начале церемонии открытия пятой сессии парламента Ирака". Заседание открыл старший по возрасту депутат Махмуд аль-Машхадани.

Как ожидается, первый день работы парламента нового созыва будет посвящен принятию депутатами конституционной присяги.

Досрочные выборы в парламент Ирака состоялись 10 октября. 30 ноября Верховная избирательная комиссия Ирака после рассмотрения множества апелляций и жалоб объявила окончательные результаты выборов. Согласно итогам, шиитский блок влиятельного имама Муктады ас-Садра получил 73 кресла в парламенте Ирака, что гарантирует ему лидерство в 329-местном законодательном органе и с учетом создания коалиции дает ему право на формирование правительства.

После него следует суннитский альянс "Такаддум" бывшего спикера парламента Мухаммеда аль-Халбуси с 37 местами. Коалиция "Государство закона" экс-премьера Нури аль-Малики получила 33 места. Проиранская коалиция "Аль-Фатх" во главе с аль-Амири получила 17 депутатских кресел, значительно сократив свое представительство в законодательном органе: по итогам выборов 2018 года она имела 48 мест в парламенте.

Традиционно доминирующая в Курдском автономном регионе Ирака Демократическая партия Курдистана Масуда Барзани получила 32 депутатских мандата. Независимые кандидаты неожиданно для многих в совокупности получили 35 мест. Остальные политические силы арабской республики, включая движение "Аль-Хикма", остались в меньшинстве.