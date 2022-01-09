Боррель заявил, что Евросоюзу в отношениях с Россией нужны диалог и сдерживание

БРЮССЕЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Евросоюзу необходимы диалог и сдерживание в отношениях с Россией.

"Диалог [с Россией] необходим, но также необходимы сдерживание и решимость посредством твердой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил он в воскресенье в своем еженедельном блоге.

Боррель в очередной раз подчеркнул, что "любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену для России". "Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками. В Европе нет безопасности без безопасности Украины", - добавил он.

Боррель совершил визит на Украину с 4 по 6 января, в ходе которого впервые побывал на линии соприкосновения в Донбассе, где открыто заявил о поддержке украинской стороны конфликта.