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Протесты в Казахстане

В Казахстане заявили, что пребывание миротворцев ОДКБ в стране будет недолгим

Пресс-секретарь президента страны заявил, что прибытие миротворцев позволило казахстанским силам в полной мере переключиться на борьбу с террористами

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Миротворческие войска ОДКБ не будут задерживаться в Казахстане надолго, считает пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

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"Войска ОДКБ не будут долго задерживаться в стране", - цитирует Уали в воскресенье Telegram-канал оперативного штаба Казахстана.

"Основная миссия коллективных миротворческих сил ОДКБ заключается в охране стратегически значимых объектов", - сказал Уали.

По его словам, прибытие миротворцев позволило казахстанским силам в полной мере переключиться на борьбу с террористами. "Так как наши стратегические объекты находятся под охраной войск ОДКБ, наши вооруженные силы, в том числе Национальная гвардия, другие силы были вовлечены в уничтожение террористов в Алма-Ате и в ряде других регионах. То есть, наши стратегические объекты охраняли военнослужащие ОДКБ, а наши военнослужащие были вовлечены в уничтожение террористов. Это стало для нас большой помощью", - отметил пресс-секретарь главы государства.

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