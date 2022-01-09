Первая сессия парламента Ирака отложена из-за госпитализации спикера и конфликта депутатов

КАИР, 9 января. /ТАСС/. Первая после прошедших в октябре прошлого года парламентских выборов в Ираке сессия Совета представителей (парламента) была в воскресенье отложена из-за вспыхнувшего конфликта между депутатами и неожиданной госпитализации и. о. спикера. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По информации телестанции, заседание парламента, которое возглавил старейший по возрасту депутат Махмуд аль-Машхадани, открылось в крайне напряженной обстановке: спор между шиитским блоком влиятельного имама Муктады ас-Садра и шиитским Координационным объединением о том, кто из них является крупнейшей фракцией, перерос в острый конфликт, закончившийся хаосом и столпотворением.

В такой обстановке 73-летнему аль-Машхадани стало плохо, в парламент вызвали скорую помощь, которая доставила и. о. спикера в больницу. По данным иракского информационного агентства INA, сейчас состояние здоровья политика стабилизировалось. Представитель суннитов Махмуд аль-Машхадани уже возглавлял иракский парламент в 2006-2009 годах. После его госпитализации второй депутат отказался проводить заседание, и оно было отложено для дальнейших консультаций.

Между тем, как передает INA, большинство политических фракций поддерживает выдвижение Мухаммеда аль-Халбуси, который председательствовал на предыдущей сессии парламента, спикером на новый срок.

Парламентские выборы в Ираке

Досрочные выборы в парламент Ирака состоялись 10 октября. Только 30 ноября Верховная избирательная комиссия Ирака после рассмотрения множества апелляций и жалоб обнародовала их окончательные результаты. Согласно итогам, шиитский блок влиятельного имама Муктады ас-Садра получил 73 кресла в парламенте Ирака, что гарантирует ему лидерство в 329-местном законодательном органе и с учетом создания коалиции дает право на формирование правительства.

После него следует суннитский альянс "Такаддум" бывшего спикера парламента Мухаммеда аль-Халбуси с 37 местами. Коалиция "Государство закона" экс-премьера Нури аль-Малики получила 33 места. Проиранская коалиция "Аль-Фатх" во главе с аль-Амири получила 17 депутатских кресел, значительно сократив свое представительство в законодательном органе: по итогам выборов 2018 года она имела 48 мест в парламенте.

Традиционно доминирующая в Курдском автономном регионе Ирака Демократическая партия Курдистана Масуда Барзани получила 32 депутатских мандата. Независимые кандидаты неожиданно для многих в совокупности получили 35 мест. Остальные политические силы арабской республики, включая движение "Аль-Хикма", остались в меньшинстве.