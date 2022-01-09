Глава администрации Алма-Аты рассказал, как подвергся обстрелу со стороны боевиков

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Аким (глава администрации) казахстанского города Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев попал под обстрел террористов в минувший четверг, но факт инцидента был обнародован только сейчас. Об этом сообщил в воскресенье Telegram-канал оперативного штаба Казахстана со ссылкой на заместителя акима Алма-Аты Ержана Бабакумарова.

По словам замглавы города, инцидент произошел вечером 6 января, когда Сагинтаев выехал из оперативного штаба и направлялся в акимат (мэрию). Автомобиль, в котором ехал градоначальник, попал под обстрел, однако машине удалось покинуть опасное место. Водитель машины мэра Алма-Аты получил ранения, сам Сагинтаев не пострадал. В результате обстрела погиб водитель автомобиля телеканала "Алматы", съемочная группа которого сопровождала мэра города.

Сагинтаев рассказал подробности того, как он попал под обстрел боевиков, в беседе с казахстанским изданием "Орда". По его словам, инцидент произошел, когда он вечером направлялся из штаб-квартиры оперативного штаба Алма-Аты в здание мэрии вместе с сотрудниками городской администрации и со съемочной группой телеканала "Алматы", для которого он хотел записать обращение к горожанам. "Когда мы спускались по [проспекту] Назарбаева вниз и должны были повернуть налево, со стороны госмузея и на развороте, с кустов пошли автоматные очереди по полной. К сожалению, водитель телеканала "Алматы" погиб, есть среди моих коллег раненные", - сказал Сагинтаев.

"Мой водитель тоже получил ранения. Благодаря его хладнокровию, решительности и профессионализму мы смогли остаться в живых", - добавил глава администрации Алма-Аты. Сагинтаев отметил, что были ранены два сотрудника мэрии, руководитель управления спорта Рустам Байсеитов и глава управления религии Нурлан Кикимов. "Они сейчас находятся в больнице, их прооперировали, состояние стабильное. Я их навестил", - добавил он.

Как сообщалось в четверг, водитель съемочной группы телеканала "Алматы" погиб в результате полученного огнестрельного ранения во время стрельбы в Алма-Ате возле городской резиденции президента Казахстана, один журналист был ранен.