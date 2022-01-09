Парламент Ирака переизбрал Мухаммеда аль-Халбуси спикером на новый срок

КАИР, 9 января. /ТАСС/. Спикер парламента Ирака прошлого созыва Мухаммед аль-Халбуси переизбран в воскресенье на новый срок. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, молодой суннитский политик аль-Халбуси был избран председателем Совета представителей большинством в 200 из 228 голосов, одержав победу над единственным соперником - Махмудом аль-Машхадани.

Представитель суннитов аль-Машхадани уже возглавлял иракский парламент в 2006-2009 годах и в воскресенье открыл первую после прошедших в октябре прошлого года парламентских выборов сессию в качестве старейшего депутата. Однако заседание было прервано из-за конфликта между депутатами. Спор между шиитским блоком влиятельного имама Муктады ас-Садра и шиитским Координационным объединением о том, кто из них является крупнейшей фракцией, перерос в острую перепалку, закончившуюся хаосом и столпотворением. В этой обстановке 73-летнему аль-Машхадани стало плохо, в парламент вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. По данным Iraqi News Agency, сейчас состояние здоровья политика стабилизировалось. После его госпитализации второй старейший по возрасту депутат отказался проводить заседание, и оно было отложено для дальнейших консультаций.

В настоящее время идет голосование по двум вице-спикерам парламента. Аль-Халбуси возглавляет Совет представителей с 2018 года.

Парламентские выборы в Ираке

Досрочные выборы в парламент Ирака состоялись 10 октября. Только 30 ноября Верховная избирательная комиссия Ирака после рассмотрения множества апелляций и жалоб обнародовала их окончательные результаты. Согласно итогам, шиитский блок Муктады ас-Садра получил 73 кресла, что гарантирует ему лидерство в 329-местном законодательном органе и с учетом создания коалиции дает право на формирование правительства.

После него следует суннитский альянс "Такаддум" Мухаммеда аль-Халбуси с 37 местами. Коалиция "Государство закона" экс-премьера Нури аль-Малики получила 33 места. Проиранская коалиция "Аль-Фатх" во главе с Хади аль-Амири получила 17 депутатских кресел, значительно сократив свое представительство в законодательном органе: по итогам выборов 2018 года она имела 48 мест в парламенте.

Традиционно доминирующая в Курдском автономном регионе Ирака Демократическая партия Курдистана Масуда Барзани получила 32 депутатских мандата. Независимые кандидаты неожиданно для многих в совокупности получили 35 мест. Остальные политические силы арабской республики, включая движение "Аль-Хикма", остались в меньшинстве.