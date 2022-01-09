Литва и Латвия отказались помочь Минску в расследовании дела о геноциде белорусов

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Белоруссия направила запросы на оказание ей правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в 17 государств, от Литвы и Латвии получен официальный отказ. Об этом в воскресенье телеканалу СТВ сообщил руководитель следственной группы Генпрокуратуры Белоруссии по уголовному делу о геноциде Валерий Толкачев.

"Нами подготовлены и направлены соответствующие международные поручения по оказанию правовой помощи в 17 государств, - сказал он. - Мы понимаем, что кто-то даст нам ответы, поможет в расследовании уголовного дела, а кто-то нет. В качестве примера, к сожалению, приведу наших соседей: это Литовская Республика, Латвийская Республика, которые отказали нам в правовой помощи". По словам Толкачева, обе страны мотивировали отказ тем, что это может сказаться "на вопросах [их] национальной безопасности". "Но фактически мы видим, что они не хотят помочь в расследовании массового убийства мирного населения и помочь нам восстановить историческую справедливость, показать масштаб трагедии белорусского народа. Они нам официально отказали", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Он сообщил, что всего по делу о геноциде уже опрошено около 12,5 тыс. свидетелей. "Следственной группой допрошены более 12,5 тыс. свидетелей. Половина из них - это узники концлагерей, лагерей смерти, ветераны Великой Отечественной войны, - рассказал Толкачев. - В прошлом году нами проведено 12 раскопок, поисковых работ".

В апреле 2021 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство заявляло, что планирует поставить в рамках международных договоров вопрос о выдаче ряда преступников, которые еще живы, и запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании. Генпрокурор Андрей Швед ранее сообщил, что более 400 фашистов, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны, живут в 17 странах.