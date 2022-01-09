СМИ: несколько взрывов прогремели в Кабуле

КАИР, 9 января. /ТАСС/. Несколько взрывов прогремели в западной части Кабула в воскресенье. Об этом сообщила в своей электронной версии афганская газета Weesa со ссылкой на источники.

По их информации, в настоящий момент в районе Кабульского политехнического университета слышны также звуки выстрелов. Другие подробности случившегося пока не приводятся. Представители захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) также не давали комментариев относительно инцидента.

В конце 2021 года в Кабуле участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Между тем представители талибов неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.