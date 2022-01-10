Минюст Киргизии требует возбудить дело по факту пыток гражданина республики в Казахстане

БИШКЕК, 10 января. /ТАСС/. Министерство юстиции Киргизии потребовало от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело по факту применения пыток в отношении гражданина республики сотрудниками силовых структур Казахстана. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Минюста.

"Министерство юстиции направило запрос в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики о возбуждении уголовного дела по факту применения пытки в отношении Викрама Рузахунова по статье "Пытки" Уголовного кодекса республики, а также о направлении международного поручения-запроса в Казахстан на проведение необходимых следственных действий в отношении соответствующих сотрудников правоохранительных органов Казахстана в соответствии с положениями Кишиневской конвенции о правовой помощи по уголовным делам 2002 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, основанием для такого обращения стали "факты распространения видео гражданина Кыргызстана Викрама Рузахунова, где отчетливо видны следы физического истязания", а также зафиксирован "очевидный факт самооговора по вопросу якобы имевшего место участия в массовых беспорядках". В Минюсте полагают, что дело о пытках Рузахунова в случае дальнейшего непредоставления к нему доступа адвокатам и консульским сотрудникам киргизского МИД может также быть показателем "широкомасштабного и систематического применения практики пытки в отношении иностранных граждан для получения бездоказательного признания вины в совершении каких-либо преступлений и якобы [имевшего места] участия в событиях, имевших место в Казахстане в первой декаде января 2022 года".

По данным киргизского МВД, задержанный в Казахстане по подозрению в причастности к погромам гражданин Киргизии Рузахунов - музыкант, часто гастролировавший в Алма-Ате. Накануне нового года он был приглашен в этот город для "проведения концертных программ". Билет в Алма-Ату был приобретен 16 декабря 2021 года и 2 января он улетел в соседнюю республику.

Рузахунов является достаточно известным в Киргизии исполнителем джазовой музыки, пианистом и одним из организаторов ежегодного международного музыкального фестиваля "Бишкек-джаз-весна". Кадры с признанием Рузахунова в участии в погромах в Алма-Ате опубликовали в воскресенье некоторые казахстанские СМИ. На видео заметны следы побоев на лице музыканта. Его задержание вызвало негативную реакцию в социальных сетях Киргизии, их пользователи требуют прекратить собирать гуманитарную помощь для казахстанцев и вернуть миротворцев. В Бишкеке возле посольства Казахстана прошел митинг с требованием освободить музыканта.