Экс-глава Минобороны Украины: Зеленскому стоит признать, что он не сможет вернуть Крым

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение должны признать, что Крым воссоединился с Россией и за время его каденции обратного процесса не произойдет. Такое мнение высказал бывший министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать, что за его каденцию невозможно вернуть Крым и больше не морочить себе голову", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

Гриценко добавил, что и в Донбассе "царит русский дух". "По опросам, более 80% [жителей Донбасса] хотят в Россию", - подчеркнул он.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.