Генсек ОДКБ заявил, что 11 января вылетит в Казахстан

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась вылетит 11 января в Казахстан для изучения обстановки на месте. Об этом он заявил в понедельник на заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.

"Для изучения положения дел на месте, встречи с командующим, руководством Республики Казахстан, по согласованию с президентом Республики Казахстан и председателем СКБ завтра вылетаю в Казахстан", - сказал Зась.

Зась заявил, что проблем, которые требуют принятия каких-либо решений со стороны глав государств ОДКБ, в Казахстане нет.

"Вчера я разговаривал с командующим коллективными миротворческими силами генерал-полковником Сердюковым. По его докладу, проблем, требующих решения на уровне глав государств, нет", - заявил он.

Генсек ОДКБ также отметил, что командующий коллективными миротворческими силами доложил о решении всех бытовых организационных вопросов "влет".

По словам Зася, операция в Казахстане показала, что созданный ОДКБ миротворческий потенциал работает и способен выполнять поставленные задачи.

"Уже сейчас можно сделать точно один самый главный вывод, что тот миротворческий потенциал и механизм использования, который создан нашей организацией, реально работает и способен выполнять поставленные задачи", - сказал Зась.

Он подчеркнул, что это первый для ОДКБ опыт проведения подобной операции. "Безусловно, чуть позже мы спокойно проанализируем все, изучим необходимые уроки и выводы", - отметил генеральный секретарь организации.