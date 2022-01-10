В Алма-Ате полиция проводит точечные жесткие задержания

Как сообщает корреспондент ТАСС, у площади Республики один из автомобилей не остановился по требованию силовиков. Полиция заблокировала проезд и всех пассажиров с водителем жестко положили лицом на землю для дальнейших проверок.

Военные патрули также наблюдаются в прилегающих кварталах. Усиленную службу они несут на проспекте Назарбаева.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате. Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в республике.