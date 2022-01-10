Лукашенко проинформировал Си Цзиньпина об итогах саммита ОДКБ по ситуации в Казахстане

МИНСК, 10 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о деятельности миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане и итогах внеочередного заседания Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба белорусского президента.

"Касаясь актуальной международной повестки, президент Беларуси и председатель КНР обменялись мнениями относительно ситуации в Казахстане. Александр Лукашенко проинформировал коллегу о деятельности миротворческих сил ОДКБ в этой стране и об итогах внеочередного заседания СКБ ОДКБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств обсудили широкий спектр вопросов международной, двусторонней и внутренней повестки дня. Как было подчеркнуто, Китай и Белоруссия эффективно сотрудничают в многосторонних организациях и "твердо поддерживают друг друга в защите своих основных интересов, что отражает стратегическую ценность китайско-белорусского сотрудничества".

В связи с тем, что на днях страны отметят 30-летие установления дипломатических отношений, лидеры обменялись поздравлениями и предметно обсудили реализуемые в настоящее время проекты и возможности для расширения взаимодействия по многим направлениям. "Стороны договорились углубить взаимовыгодное сотрудничество между странами и продвигать китайско-белорусское всеобъемлющее стратегическое партнерство для постоянного достижения новых результатов", - говорится в сообщении.

Лукашенко и Си Цзиньпин также затронули в разговоре темы, касающиеся противодействия пандемии, и сотрудничества в гуманитарной сфере.