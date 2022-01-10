Токаев сообщил, что провел продуктивный разговор с главой Евросовета

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что он провел в понедельник продуктивный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, и подчеркнул, что руководство страны приняло срочные меры для восстановления порядка перед лицом атаки на ее государственность.

"Продуктивный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем сегодня, - написал президент Казахстана на своей странице в Twitter. - Сообщил последние сведения о ситуации в Казахстане". "Мы столкнулись с беспрецедентной агрессией и атакой на нашу государственность и приняли срочные меры для восстановления конституционного порядка и верховенства закона", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

"Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против участников мирных протестов, - подчеркнул президент Казахстана. - Все подобные утверждения ложны. Казахстан будет укреплять партнерство с ЕС".

Внешнеполитическая служба ЕС в среду заявила, что, признавая право на мирные демонстрации, Евросоюз ожидает, что они останутся ненасильственными и не будет подстрекательства к насилию. Дипломатическая служба ЕС также призвала власти Казахстана уважать основополагающее право на мирный протест и соразмерность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности. Глава Европейкой комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу о глубокой озабоченности ситуацией в Казахстане и призвала гарантировать соблюдение прав и безопасность граждан.