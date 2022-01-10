Заместителя главы Алма-Атинской области избили во время беспорядков

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Участники массовых беспорядков в Казахстане избили заместителя акима (главы администрации) Алма-Атинской области Ляззата Турлашова, который после этого был госпитализирован. Об этом передает в понедельник агентство Tengrinews со ссылкой на представителей областного акимата, уточнивших, что нападение произошло 5 января, в разгар беспорядков, однако о нем было сообщено общественности только сейчас.

"Он (Ляззат Турлашов - прим. ТАСС) вышел успокоить молодежь, но там, как мы уже видим, была не толпа, которая выдвигала свои призывы, а была агрессивная толпа", - приводит Tengrinews в своем Telegram-канале слова представителя администрации Алма-Атинской области. "Они не стали его слушать и начали его избивать. К счастью, его удалось отбить", - рассказали в акимате региона.

В настоящее время 61-летний Ляззат Турлашов находится в больнице, отмечает агентство.

Аким города Алма-Ата Бакытжан Сагинтаев в разгар беспорядков в городе попал под обстрел террористов, но факт инцидента был обнародован только в воскресенье. Инцидент произошел вечером 6 января, когда Сагинтаев выехал из оперативного штаба и направлялся в акимат (мэрию). Автомобиль, в котором ехал градоначальник, попал под обстрел, однако машине удалось покинуть опасное место. Водитель машины мэра Алма-Аты получил ранения, сам Сагинтаев не пострадал. В результате обстрела погиб водитель автомобиля телеканала "Алматы", съемочная группа которого сопровождала мэра города.