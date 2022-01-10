{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генпрокуратура Армении направила в суд дело в отношении экс-главы Минобороны Тонояна

ЕРЕВАН, 10 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении утвердила и отправила на судебное рассмотрение уголовное дело, по которому проходят бывший министр обороны Давид Тоноян, действующий глава Генштаба ВС республики Артак Давтян, экс-замглавы Генштаба Степан Галстян и другие высокопоставленные военные. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Утверждено обвинительное заключение по делу бывшего министра обороны Давида Тонояна, начальника Генштаба ВС Артака Давтяна, бывшего заместителя начальника Генштаба Степана Галстяна, директора компании по поставкам вооружений Давида Галстяна и еще трех человек. Уголовное дело направлено в суд", - отметили в ведомстве.

Теги
Армения
Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн
На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку
Протесты в Казахстане. Онлайн
Читать полностью