США заявили в Женеве, что готовы обсуждать размещение ракет в Европе

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Американская делегация на переговорах в Женеве с Россией по гарантиям безопасности заявила, что Вашингтон открыт к обсуждению вопросов размещения ракет в Европе. Об этом рассказала в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам консультаций.

"Мы ясно заявили, что США открыты обсуждать будущее конкретных ракетных систем в Европе в свете [прекращения действия] Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказала Шерман.

Также она сообщила, что США не планируют обсуждать на переговорах с РФ численность своих войск в Европе. "Мы не обсуждали число американских войск. Я не думаю, что этот пункт стоит в повестке дня, он не рассматривается. Этот вопрос не является пунктом обсуждения", - сказала она.

Выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны России. Впервые Вашингтон заявил об этом в июле 2014 года. По версии администрации США, РФ нарушила договор, создав ракету 9М729. Москва отвергла эти обвинения, предъявив целый ряд встречных претензий, затрагивавших, например, элементы системы противоракетной обороны США в Европе.