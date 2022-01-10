В МИД Кубы назвали санкции США против властей Никарагуа вмешательством в дела республики

ГАВАНА, 10 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил в понедельник, что новые санкции Вашингтона в отношении представителей властей Никарагуа являются вмешательством во внутренние дела центральноамериканской республики.

"Мы осуждаем новые односторонние принудительные меры и визовые ограничения, введенные США против руководства Никарагуа с целью вмешательства во внутренние дела этой братской нам страны. Мы подтверждаем нашу солидарность с правительством и народом Никарагуа", - написал дипломат в Twitter.

В понедельник Вашингтон запретил въезд в США 116 лицам, причастным, как считают американские власти, к "подрыву демократии в Никарагуа". В список персон нон грата входят мэры, прокуроры, ректоры университетов, а также сотрудники полиции, руководители тюрем и военачальники.

7 ноября 2021 года в Никарагуа состоялись президентские и парламентские выборы. За голосованием наблюдали более 200 наблюдателей из России, Абхазии, Южной Осетии, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки. Согласно результатам подсчета более 99% голосов, кандидатуру действующего главы государства Даниэля Ортеги на президентских выборах поддержали 75,87% избирателей, а его партия "Сандинистский фронт национального освобождения" получила 75 из 91 места в Национальной ассамблее (парламенте).

Президент США Джо Байден подверг критике процедуру проведения выборов в Никарагуа, назвав их несвободными, а в ЕС заявили, что не признают их результаты.