Депутат Рады считает, что Украине нужен прямой диалог с Россией

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Украина должна пойти на прямой диалог с РФ, чтобы не зависеть от результатов переговоров других участников международных дискуссий. Такое мнение выразил в понедельник депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Олег Волошин в эфире телеканала "Первый независимый".

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Переговоры в Женеве между США и Российской Федерацией по гарантиям безопасности <...> Их решения могут повлиять на ситуацию на Украине <...> Но для того, чтобы не зависеть от результатов переговоров других государств, украинская власть должна пойти на прямой диалог с Россией", - сказал он.

По словам депутата, Запад очень серьезно отнесся к выдвинутым Россией требованиям. "И то, что США вступили в диалог с РФ, уже говорит о том, что Вашингтон понимает - на кону очень многое, поэтому Москва в данной ситуации воспринимается на равных", - сказал он.

Волошин подчеркнул, что Киеву следует обсуждать конфликтные вопросы на прямых переговорах. "Если украинские власти хотят, чтобы была снята напряженность, то это можно сделать на двустороннем уровне: пойти на деэскалацию в отношениях с Россией, выполнить минские соглашения, разморозить решение многих экономических вопросов. И тогда без американцев и переговоров в Женеве мы могли бы выйти на ситуацию, когда на восточной границе [Украине] ничего бы не угрожало", - добавил депутат.

Он выразил убеждение, что продолжающийся восемь лет конфликт на Донбассе и обострение отношений с РФ "дошли до предела" и, чтобы избежать эскалации, необходимо предпринимать конкретные шаги для дипломатического урегулировании ситуации. "Будет или урегулирование, или большая эскалация, которая коснется в той или иной форме всех. Терпение в Москве закончилось, они большие надежды возлагали на [президента Украины Владимира] Зеленского, что он будет двигать дело Донбасса в сторону урегулирования, но этого ничего не состоялось, а продолжается русофобская истерия, втягивание [в конфликт] военной инфраструктуры НАТО, продолжаются попытки заполучить здесь военные объекты, американские и других членов альянса", - добавил Волошин.

Парламентарий подчеркнул, что "каждый должен понимать: компромисс с Россией - это единственный шанс сохранить и себя, и свои семьи, и государство", тогда как "в течение последних восьми лет отвернувшись от России, Украина только проиграла - как в экономике, так и в плане геополитики". "Восемь лет Россия фактически отсутствует в украинской политике - государство, от которого мы получаем подавляющую часть энергоресурсов, государство, с которым мы связаны общей историей, государство, которое имеет огромное экономическое влияние. Сейчас Россия вернулась на всем постсоветском пространстве как активный игрок", - добавил Волошин.