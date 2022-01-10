ООН выразила озабоченность Казахстану из-за фото с силовиками в голубых касках

ООН, 10 января. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций выразила озабоченность властям Казахстана из-за фотографий, на которых, предположительно, некоторые сотрудники сил правопорядка во время последних событий в республике были в голубых касках с символикой ООН. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы хорошо осведомлены об этом. Мы проверили источник фотографий, на которых, как сообщается, представители сил безопасности были в касках с символикой ООН за последние несколько дней, - сказал Дюжаррик. - <...> Страны, представляющие воинские или полицейские контингенты ООН, могут использовать знаки различия ООН только тогда, когда выполняют задачи в качестве миротворцев ООН в контексте развертывания в рамках операции ООН по поддержанию мира, как это санкционировано Советом Безопасности ООН".

"Мы передали нашу озабоченность постоянному представительству Казахстана по этому вопросу. Получили заверения, что этот вопрос решен", - отметил представитель ООН.