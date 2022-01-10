США призвали силы ОДКБ покинуть Казахстан, когда об этом попросят власти страны

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают контингент ОДКБ покинуть Казахстан по первому требованию правительства страны. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы призываем ОДКБ и его силы уважать международные права человека, поддерживать мирное разрешение [конфликтов] и незамедлительно покинуть Казахстан, когда казахстанское правительство попросит об этом", - сказал он.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.