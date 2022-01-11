Псаки заявила, что действия КНР на границе с Индией могут стать дестабилизирующим фактором

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Действия Пекина на китайско-индийской границе якобы могут стать дестабилизирующим фактором, КНР "пытается запугать своих соседей". Такое мнение выразила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

Ее попросили прокомментировать ситуацию на китайско-индийской границе. "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Мы продолжаем поддерживать диалог и мирное разрешение этих пограничных споров. Мы достаточно ясно выразили свое отношение к поведению Пекина в регионе и во всем мире. Мы считаем, что это может стать дестабилизирующим фактором", - утверждала Псаки.

По ее словам, США "обеспокоены тем, что КНР пытается запугать своих соседей". "Мы будем продолжать поддерживать наших партнеров", - заключила пресс-секретарь Белого дома.

На переговорах Нью-Дели и Пекина по пограничным вопросам, которые прошли 18 ноября прошлого года по видеосвязи, стороны договорились не допускать неблагоприятных инцидентов на линии фактического контроля в Ладакхе. В индийском МИД тогда отметили необходимость найти скорое решение остающихся проблем "при полном соблюдении двусторонних соглашений ради мира и спокойствия в этом регионе".

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул индийско-китайский вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.

В мае 2020 года в горной области Ладакх на границе двух стран возникло противостояние, в результате которого произошли столкновения и были погибшие с обеих сторон. Индия и Китай стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях в феврале прошлого года Пекин и Нью-Дели начали взаимный отвод войск от линии границы.