Депутат Рады считает, что Россия и США уже договорились, что Украина не будет членом НАТО

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Россия и США уже договорились, что Украина никогда не будет членом НАТО, и на территории балтийских стран не будут установлены ракеты. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич.

"Американцы и россияне уже договорились, что Украина никогда не будет членом НАТО", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Наш". По его словам, второе требование России - "это гарантия нераспространения ракет, тем более с ядерными боеголовками, на территорию балтийских республик". "По моим данным, эти два пункта американцы понимают и не возражают [против их соблюдения]", - отметил парламентарий.

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о поддержке Украины, который в то же время не ответил сегодня на вопрос о предоставлении ей плана действий для членства, Шуфрич назвал "красивой игрой". "Слова Столтенберга относительно вступления Украины в НАТО <...> он должен быть дипломатом, он красиво играет. Они говорят о вещах, которые будут после президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский и сам понимает, что при его каденции Украина не вступит в НАТО", - сказал депутат.

Ранее в понедельник на пресс-конференции перед заседанием комиссии НАТО - Украина в Брюсселе Столтенберг пообещал поддержку Украине, но не ответил на вопрос о предоставлении ей плана действий для членства. При этом Столтенберг в очередной раз заявил, что НАТО поддерживает право Украины на самозащиту и помогает ей в этом, и только у стран альянса и стран - претендентов есть право решать вопрос о вступлении в блок.

Комиссия НАТО - Украина состоялась в понедельник перед первым за два с половиной года заседанием Совета Россия - НАТО, которое пройдет 12 января в Брюсселе и будет посвящено вопросам военной безопасности в Европе, Украине, мерам, связанным с сокращением рисков и военной транспарентностью. В преддверии этой встречи, на которой альянс впервые рассмотрит требования России по безопасности, страны НАТО проводят интенсивные многосторонние консультации, посвященные российской инициативе.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.