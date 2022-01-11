CNN: США в декабре тайно одобрили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. США в конце декабря 2021 года тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму $200 млн. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По их информации, США намерены поставить Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения. К настоящему моменту поставки не начались, уточняют источники CNN. Конгресс США был уведомлен о выделении дополнительной помощи Киеву в начале января.