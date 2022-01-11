В Алма-Ате задержали более 1,2 тыс. участников атак и мародерских нападений

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,2 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений во время погромов. Об этом во вторник сообщила комендатура города Алма-Аты.

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"Всего задержаны 1 237 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1 428 боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным комендатуры, от бандитских группировок зачищены участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон "Ожет" и жилой массив, прилегающий к международному аэропорту Алма-Аты.