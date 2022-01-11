{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане
Обновлено 

В Алма-Ате задержали более 1,2 тыс. участников атак и мародерских нападений

Изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1 428 боеприпасов, отметили в комендатуре города

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,2 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений во время погромов. Об этом во вторник сообщила комендатура города Алма-Аты.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

"Всего задержаны 1 237 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1 428 боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным комендатуры, от бандитских группировок зачищены участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон "Ожет" и жилой массив, прилегающий к международному аэропорту Алма-Аты.

Теги
КазахстанПротесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
Погранслужба Казахстана задержала 366 человек по подозрению в участии в беспорядках
Читать полностью