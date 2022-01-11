Токаев выступит 11 января в парламенте и представит кандидатуру премьера

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января выступит в Мажилисе (нижней палате парламента) и представит кандидатуру нового премьер-министра страны. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"Сегодня в 11:15 (08:15 мск) глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме конференцсвязи примет участие в заседании Мажилиса парламента, где представит кандидатуру нового премьер-министра, а также выступит с большой речью, в которой поставит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах. Прямая трансляция заседания будет показана на телеканале "Хабар-24", - написал Уали на своей странице в Facebook.

5 января на фоне набирающих обороты акций протеста Токаев принял отставку прежнего правительства под руководством Аскара Мамина. С тех пор министры продолжают работать в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава кабмина. И. о. председателя правительства вместо Мамина стал первый вице-премьер Алихан Смаилов.