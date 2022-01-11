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СМИ: власти Турции санкционировали задержание 33 подозреваемых в связях с FETO

Анкара обвиняет эту организацию в попытке госпереворота в июле 2016 года

АНКАРА, 11 января. /ТАСС/. Турецкие власти выдали ордера на задержание 33 лиц, подозреваемых в причастности к деятельности "террористической организации фетхуллахистов" (FETO), которую Анкара обвиняет в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Об этом сообщила во вторник турецкая газета Milliyet.

Генеральная прокуратура Анкары, отмечает издание, распространила заявление, согласно которому в ходе следствия, проведенного Национальной разведывательной службой (МИТ), Главным управлением безопасности и специалистами по борьбе с киберпреступностью, были выявлены разветвленные структуры FETO. Выяснилось, что они охватывали в том числе Главное командование жандармерии и частные охранные компании. Были выданы ордера на заключение под стражу в отношении 33 подозреваемых в 26 провинциях, среди которых 18 унтер-офицеров, временно отстраненных от службы, и 15 курсантов, ранее отчисленных из учебных заведений.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним FETO.

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