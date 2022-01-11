Китай надеется на усилия СБ ООН для решения проблемы Корейского полуострова

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Китайские власти надеются на конструктивную роль Совета Безопасности (СБ) ООН в поддержании стабильности и нормализации обстановки на Корейском полуострове. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя недавний ракетный запуск КНДР.

"Мы всегда считали, что СБ ООН должен играть позитивную конструктивную роль, активно содействовать поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове, уделять внимание продвижению диалога между заинтересованными сторонами", - подчеркнул он на брифинге.

По словам официального представителя, КНДР, Республика Корея и США "должны использовать благоприятную ситуацию для сближения позиций", совместными усилиями способствовать нормализации ситуации путем продвижения политического диалога.

"Необходимо предпринимать как можно больше шагов для укрепления взаимного доверия", - подытожил Ван Вэньбинь.

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Это могло произойти в ходе зимних военных учений.