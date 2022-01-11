В Казахстане с 12 января возобновят торги на фондовой бирже и обменные операции в банках

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана принял решение возобновить с 12 января торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и обменные валютные операции в банках. Об этом во вторник сообщила пресс-служба финансового регулятора.

"В связи со стабилизацией ситуации в городе Алма-Ате и других регионах, а также постепенным восстановлением каналов связи с 12 января 2022 года будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы", - говорится в сообщении.

В Нацбанке заверили, что обеспечат сбалансированность валютного рынка при необходимости путем своего непосредственного участия и "проведения валютных интервенций до полной стабилизации ситуации и восстановления доверия к тенге, как со стороны внутренних, так и внешних участников рынка".

"С целью поддержания банковской ликвидности в дополнение к стандартным инструментам Национальный банк Казахстана начал применять механизм поддержки ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на срок до трех месяцев. Все потребности банков второго уровня удовлетворяются в полном объеме", - пояснили в финансовом регуляторе.