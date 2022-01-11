El Mundo: возможные санкции США против России ударят по ЕС

МАДРИД, 11 января. /ТАСС/. Санкции в отношении Москвы, возможность введения которых рассматривает Вашингтон на случай гипотетического вторжения России на Украину, окажут негативное воздействие и на Европу. Такое мнение изложено в статье, опубликованной во вторник в испанской газете El Mundo.

Автор материала задается вопросом, согласятся ли немцы с ростом цен на свет или испанцы - с повышением процентной ставки по ипотеке, "чтобы защитить территориальную целостность Украины" и "послать сигнал" властям РФ. "В общей сложности 30% природного газа и 25% нефти в ЕС поступают из России, - уточняется в статье. - Испания - одна из немногих стран, которая избежала влияния Москвы в энергетическом плане, но это не значит, что нас не коснется рост [цен] на газ в Германии".

"Санкции, которые США могут ввести против России, дорого обойдутся не только этой стране, но и остальному миру, особенно Европе", - указывает газета.

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.