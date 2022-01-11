В Армении сообщили о ранении военнослужащего в перестрелке с ВС Азербайджана

ЕРЕВАН, 11 января. /ТАСС/. Армянский военнослужащий во вторник получил ранение в результате перестрелки с подразделениями азербайджанской армии вблизи села Верин-Шоржа Гегаркуникской области. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

"11 января около 15:15 (14:15 мск) подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским военным позициям, расположенным на участке Верин-Шоржа Гегаркуникской области, в результате чего один военнослужащий получил огнестрельное ранение средней степени тяжести. Ответными действиями армянской стороны огонь противника был подавлен", - говорится в заявлении Минобороны Армении.

Как уточнила пресс-служба, по состоянию на 17:00 (16:00 по мск) ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении.

Ранее во вторник Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате инцидента на границе с Арменией.