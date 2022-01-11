В Раде зарегистрировали законопроект об отмене обязательного воинского учета для женщин

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Законопроект об отмене обязательной постановки на воинский учет женщин зарегистрирован в электронной системе украинского парламента. Автором инициативы стал депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Необходимо отменить обязательную постановку на воинский учет женщин. Сегодня подал в Верховную раду соответствующий законопроект", - написал политик в Telegram-канале во вторник. Соответствующий документ есть в публичной части электронной системы парламента, однако пока без пояснительной записки.

Сам депутат отметил, что в законопроекте он предлагает вернуть в украинское законодательство положение о том, что воинскому учету подлежат только женщины, "имеющие профессию родственную соответствующей военно-учетной специальности". Кроме того, он предлагает норму о том, что женщины могут вставать на учет в добровольном порядке.

"Принятие этого законопроекта снизит социальное напряжение, возникшее в связи с подписанием нелепого приказа. Призываю народных депутатов поддержать проект закона", - заключил он.

Суть приказа о воинском учете

Минобороны Украины 22 декабря 2021 года опубликовало приказ, расширяющий список специальностей и профессий женщин, подлежащих воинскому учету. Перечень охватывает сотни профессий и обязывает работодателей контролировать предоставление документов о постановке на учет. В военном ведомстве уточняли, что приказ распространяется, в том числе на беременных и матерей несовершеннолетних детей. Работа по выполнению приказа запланирована до конца 2022 года.

В соответствии с приказом, женщины, состоящие на учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. При принятии на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о регистрации воинского учета. Согласно приказу Минобороны, комиссариаты будут ставить женщин на учет при условии, что они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту от 18 до 60 лет, при этом состояние здоровья определит военная медкомиссия.

В дальнейшем на сайте президента Украины появилась петиция за отмену данного решения. Она набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тыс. подписей всего за пять дней. Одновременно в социальных сетях украинские женщины проводят флешмобы с целью выразить свое возмущение инициативой.

Позднее вице-премьер-министр - министр по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Ирина Верещук заявила, что публикация приказа Минобороны со списком специальностей и профессий женщин, которых поставят на воинский учет, сопровождалась ошибками. Она заверила, что они будут исправлены.