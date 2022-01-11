Аравийская коалиция объявила о начале операции по освобождению Йемена по всем фронтам

ТАСС, 11 января. Аравийская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, объявила во вторник о начале широкомасштабной военной операции по всем фронтам, направленной на освобождение части территории Йемена, которая контролируется формированиями мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил официальный представитель альянса полковник Турки аль-Малики, выступая на пресс-конференции в йеменской провинции Шабва.

"Мы [коалиция] начинаем кампанию по освобождению Йемена [от отрядов хуситов] по всем фронтам и направлениям", - указал аль-Малики, слова которого привел телеканал Al Hadath. Он отметил, что военная операция проводится коалицией "с целью восстановления безопасности в Йемене".

По утверждению представителя аравийской коалиции, сторонники "Ансар Аллах" "подрывают процесс политического урегулирования конфликта в стране и отказываются от диалога". Аль-Малики вновь указал, что у коалиции "имеются неопровержимые доказательства военной поддержки хуситов со стороны Ирана".

В понедельник военизированные отряды, поддерживаемые Саудовской Аравией, объявили о полном изгнании отрядов хуситов из провинции Шабва, расположенной в центральной части Йемена.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.