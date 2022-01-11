Парламентские выборы в Венгрии назначили на 3 апреля

ВЕНА, 11 января. /ТАСС/. Парламентские выборы в Венгрии, по итогам которых будут определены премьер-министр и новое правительство страны, состоятся 3 апреля нынешнего года. Об этом объявил во вторник президент республики Янош Адер.

"Граждане Венгрии, имеющие право голоса, смогут свободно решить, кому будет доверено управление нашими общими делами, - говорится в заявлении главы государства, размещенном на его официальном сайте. - Основной закон и Закон о процедуре выборов содержат четкие положения о дате, до которой президент республики может назначить всеобщие выборы членов парламента. На основании этих полномочий я назначил всеобщие выборы членов парламента на 3 апреля 2022 года".

По итогам выборов будут распределены 199 мест в Государственном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии. Правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном в этом году противостоит коалиция из шести оппозиционных партий, выдвинувшая кандидатом на пост главы правительства Петера Марки-Зая, мэра небольшого города Ходмезёвашархея.