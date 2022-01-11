Минск назвал смонтированной запись переговоров белорусского диспетчера и пилота Rуanair

МИНСК, 11 января. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии заявил, что представленная ранее запись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета авиакомпании Ryanair смонтирована и имеет признаки модификации. Такое мнение высказал во вторник в эфире телеканала ОНТ заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску Андрей Мотолько.

"В указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает о признаках модификации и цифровой обработки звукозаписи", - отметил замглавы УСК по Минску.

Ранее польская сторона, ссылаясь на распространенную аудиозапись, заявила, что 23 мая 2021 года в диспетчерской в Минске во время инцидента с самолетом Ryanair находился офицер белорусского КГБ, который давал указания авиадиспетчеру, контактировавшему с пилотом самолета.