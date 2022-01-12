В МИД Франции заявили, что "нормандский формат" возвращен в рабочее состояние

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. "Нормандский формат" (Франция, Германия, Россия и Украина) длительное время не действовал, но сейчас возвращен в рабочее состояние. Об это заявил во вторник глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая в комиссии по иностранным делам Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

"Нормандский формат был продолжительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он вновь заработал", - сказал министр. "На столе переговоров находятся такие вопросы, как обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения, статус Донбасса", - подчеркнул Ле Дриан. "Необходимо вернуться к этим дискуссиям", - отметил он.

Одновременно глава МИД напомнил, что "в минувшие дни представители Франции и Германии провели дискуссии в Киеве и Москве". Он заявил, что Париж выступает за "серьезный и требовательный диалог" с Россией. "Такой диалог должен вестись без какой-либо двусмысленности", - сказал он. "Мы предупредили, что новое посягательство на территориальную целостностью Украины имело бы масштабные последствия", - добавил он.

Во вторник внешнеполитические советники лидеров ФРГ и Франции Йенс Плётнер и Эмманюэль Бонн встречались в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. На прошлой неделе эти дипломаты посетили Москву для бесед с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда на торжествах по случаю 70-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.