Госдепартамент выразил соболезнования в связи со смертью главы Европарламента Сассоли

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты выразили соболезнования в связи со смертью председателя Европарламента Давида Сассоли. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы выражаем наши искренние соболезнования народам [стран] Европейского союза в связи с уходом из жизни председателя Европейского парламента Давида Сассоли. Председателя Сассоли будут помнить как твердого приверженца сотрудничества США и ЕС, как голос, выступающий в защиту демократии и прав человека во всем мире, как сторонника Европейского союза, который служит своим народам и становится сильнее благодаря своему разнообразию", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Госдепартамента.

Сассоли умер во вторник в возрасте 65 лет в Италии. Как сообщил его пресс-секретарь Роберто Куилло, политик умер в городе Авиано, где он был госпитализирован из-за тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. В сентябре он также некоторое время провел в больнице из-за пневмонии, однако тогда тест на коронавирус, который он сдал при госпитализации, оказался отрицательным.

В декабре 65-летний Сассоли, бывший журналист, представитель итальянской Демократической партии, объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером ЕП, чтобы, как он объяснил, "не раскалывать европейское большинство". Срок его мандата истекал в январе.