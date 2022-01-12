Индия требует освобождения своих граждан, захваченных мятежниками-хуситами

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 января. /ТАСС/. Правительство Индии потребовало от мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" обеспечить безопасность и немедленно освободить семерых захваченных ими индийских граждан.

"Индийское правительство внимательно следит за судьбой семерых своих граждан, захваченных хуситами. Мы настаиваем на обеспечении их безопасности и требуем их немедленного освобождения", - приводит в среду газета The Times of India заявление официального представителя МИД Индии Ариндама Багчи.

Семь индийцев входили в экипаж из 11 человек торгового судна Rwabee под флагом ОАЭ, захваченного в Красном море мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" 2 января в районе йеменского портового города Ходейда.

Представители аравийской коалиции ранее заявили, что судно доставляло медикаменты и оборудование для саудовской больницы на острове Сокотра в Йемене. Захватившие его хуситы утверждают,что Rwabee перевозило бронетехнику и оружие.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.