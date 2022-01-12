Сбежавший в Белоруссию польский солдат сообщил СК об убийстве более 240 беженцев

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию, сообщил следствию об убийстве на польско-белорусской границе более 240 беженцев. Об этом сообщил в среду Следственный комитет Белоруссии.

"В ходе расследования уголовного дела Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка Республики Польша. Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек", - отмечается в сообщении Telegram-канала СК республики.

По данным следствия, Чечко рассказал, что среди убитых были беженцы, следовавшие через польскую границу в Германию, "в том числе женщины и дети, а также двое волонтеров, оказывавших помощь иностранцам". "Тела погибших польские силовики массово закапывали в специально подготовленных ямах в лесных массивах", - заявили в СК.

В ведомстве сообщили, что для установления объективных доказательств в Министерство иностранных дел Белоруссии направлена просьба "об информировании по дипломатическим каналам о произошедшем соответствующие международные структуры и уполномоченные органы стран Ближнего Востока, Афганистана". "Следственный комитет Беларуси инициирует организацию сбора информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу, в частности, в Германию", - отметили представители следствия.

"Следователями будет дана принципиальная правовая оценка всем преступным действиям польских силовиков", - подчеркнули в СК. Там напомнили, что Главным следственным управлением СК Белоруссии продолжается расследование уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомом оставлении в опасности (ст. 128, ч. 1 ст. 123, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии ВС Польши Эмиль Чечко перешел на белорусскую сторону границы 16 декабря минувшего года и попросил убежище в Белоруссии из-за своего несогласия с жесткой политикой Польши в отношении мигрантов. Вооруженные силы Польши обвиняют Чечко в дезертирстве, за что ему грозит военный трибунал. В конце прошлого года Чечко был приговорен окружным судом города Ольштын к шестимесячному тюремному заключению за издевательства над своей матерью.