Боррель: ЕС должен воспользоваться кризисом в отношениях с Россией для укрепления единства

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Евросоюз должен использовать кризис в отношениях с РФ для укрепления единства и защиты интересов. Об этом в среду сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, заявление которого опубликовано на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Вместе с НАТО и ОБСЕ Европейский союз является ключевым игроком в обеспечении европейской безопасности. Нам нужно воспользоваться возможностями, которые предоставляет кризис в отношениях с Россией, чтобы укрепить наше единство и решимость, защитить наши интересы безопасности и интересы континента в целом", - отметил Боррель.

Он заявил, что необходимо вернуться к общим принципам архитектуры безопасности в Европе на основе международного права.

Необходимо создать более эффективный механизм управления кризисами при сотрудничестве с Россией.

"Первой задачей будет возврат к общим принципам архитектуры безопасности, которые перечислены в Хельсинкских соглашениях, Парижской хартии, Основополагающем акте Россия-НАТО... <...> Второе - это создание более эффективного механизма управления кризисными ситуациями совместно с Россией, в области, в которой у ЕС есть большой опыт. При наличии доброй воли возможно добиться прогресса в этой области. Третье - это создание постоянных и оперативных механизмов для предотвращения конфликтов и [продвижение] мер укрепления доверия, с тем чтобы поведение всех сторон не было неверно истолковано, в особенности это касается военных учений", - сказал он.

В среду в Брюсселе в рамках первого за 2,5 года заседания Совета Россия - НАТО (СРН) начался второй этап консультаций между Россией и странами Запада по безопасности. Российскую делегацию на консультациях возглавляют заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин. Со стороны НАТО во встрече принимают участия постоянные представители 30 государств альянса в Брюсселе, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, генсек организации Йенс Столтенберг и высокопоставленные военные представители государств альянса.