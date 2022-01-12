Пекин готов поддерживать взаимодействие с Кабулом после отъезда посла из КНР

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Каналы связи между Китаем и Афганистаном работают беспрепятственно, КНР готова продолжить поддерживать взаимодействие с афганской стороной. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в среду на брифинге прокомментировал информацию о том, что посол Афганистана в Китае Джавид Ахмад Каюм покинул свой пост.

"Каналы связи и обменов между КНР и Афганистаном беспрепятственно [функционируют]. Китайская сторона готова продолжить поддерживать взаимодействие с афганской стороной", - сказал Ван Вэньбинь.

На вопрос журналистов о том, позволит ли КНР приехать в качестве нового посла представителю движения "Талибан" (запрещено в РФ), дипломат ответил, что на данный момент он не располагает информацией, которую можно было бы обнародовать.

Ранее в январе Джавид Ахмад Каюм написал на своей странице в Twitter, что покидает свой пост. Как сообщило агентство Reuters, это решение было принято на фоне невыплаты ему заработной платы в течение нескольких месяцев. В сообщении Reuters также отмечается, что многие дипломаты уже уехали из посольства, так как Кабул не присылал заработную плату с августа прошлого года.

Во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Джавид Ахмад Каюм уже покинул Китай по личным причинам.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.