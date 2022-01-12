На блокпостах при въезде и выезде из Алма-Аты образовались большие пробки

АЛМА-АТА, 12 января. /ТАСС/. Большие пробки образовались в среду на въезд в Алма-Ату и выезд из города, машины досматривают на блокпостах в обе стороны, передает корреспондент ТАСС.

На указанных блокпостах продолжают дежурить силы военных и полиции.

Ранее стало известно, что в город сегодня прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он принял участие в заседании оперативного штаба и встретился с родными и близкими погибших сотрудников полиции и военнослужащих.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи людей, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. В республике с 5 января действует режим чрезвычайного положения. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.