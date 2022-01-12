В Сейме Литвы зарегистрировали резолюцию о смене названия представительства Тайваня

ВИЛЬНЮС, 12 января. /ТАСС/. Группа депутатов Сейма (парламента) Литвы от оппозиции подготовила резолюцию с призывом к правительству для нормализации отношений с Китаем незамедлительно изменить название представительства Тайваня на представительство Тайбэя. Проект документа, поддержанный 14 парламентариями, зарегистрирован ими в среду в секретариате законодательного собрания.

"Призываем правительство без промедления принять решение по переименованию представительства, так как каждый день приносит экономике Литвы большие убытки", - говорится в проекте.

Авторы резолюции обращают также внимание на проблему с транзитом через Литву калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий", в отношении которого действуют санкции США. "На уровне правительства надо прекратить политические дебаты о якобы обязательном применении Литвой санкций США в отношении "Беларуськалия". Такие санкции идут вразрез с единой политикой Евросоюза по свободе передвижения товаров и поэтому невозможны", - подчеркивается в документе.

Его авторы призывают правительство прекратить проведение внешней политики, которая наносит ущерб государству. "Дипломатия с эскалацией конфликтов ведет к долгосрочным негативным последствиям для экономики, прямым потерям в результате снижения привлекательности Литвы в глазах инвесторов из-за нестабильной внешней политики", - подчеркивают они.

Открытие в Вильнюсе в ноябре 2021 года представительства Тайваня привело к резкому ухудшению отношений Литвы с КНР. Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это, как в других странах, было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же самое Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР. Пекин также задействовал экономические рычаги.