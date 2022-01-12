Порошенко посоветовал не пугать его арестом

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуться на Украину утром 17 января рейсом из Варшавы, заявив, что не советует властям страны "пугать" его арестом прямо в аэропорту.

"Советую Банковой (улица, где расположен офис президента Украины - прим. ТАСС) не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку - мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 09:00 (10:00 мск)", - сказал Порошенко, слова которого в среду приводятся в сообщении на сайте партии "Европейская солидарность". Уточняется, что бывший президент прилетит в Киев рейсовым самолетом из Варшавы.

В партии заявили, что "преследование" ее лидера является "разрушением национального единства".

Там добавили, что сейчас Порошенко находится в Европе. "Сегодня лидер "Европейской солидарности" работает в Брюсселе, где проводит важные международные встречи, в том числе по линии НАТО", - заявили в партии, пояснив, что переговоры проходят на фоне якобы "повышенной концентрации российских войск на границе с Украиной" и событиях в Казахстане.

В декабре следователи Госбюро расследований Украины на улице попытались вручить Порошенко повестку, однако он проигнорировал их, сел в машину и уехал. Вечером того же дня Порошенко покинул Украину. Партия "Европейская солидарность" сообщила, что ее лидер отбыл "в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу". Позднее экс-президент пообещал вернуться на родину 17 января. По словам политика, он примет участие в судебных заседаниях и встретится с руководством офиса генпрокурора. Украинские СМИ сообщили, что офис генпрокурора подготовил ходатайство в суд, в котором просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (около $37 млн).

Порошенко проходит фигурантом в уголовном деле, которое касается поставок донбасского угля в 2014-2015 годах. Оно открыто по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Печерский районный суд Киева 6 января наложил арест на имущество Порошенко по этому уголовному делу. По данным СМИ, арестованы квартиры, земельные участки, корпоративные права и доли Порошенко в инвестиционных фондах, в телерадиокомпаниях, страховых компаниях, банках и других учреждениях и предприятиях. Постановление суда не распространяется на наличные средства бывшего президента. Его защита заявила, что главная цель этого решения - препятствовать политической деятельности Порошенко, а также пообещала подать апелляцию.