Замгоссекретаря США и генсек внешнеполитической службы ЕС обсудили Украину, Россию и Китай

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила в среду в Брюсселе с генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино поддержку Украины, а также вопросы, касающиеся России и Китая. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Заместитель госсекретаря и генеральный секретарь подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, - говорится в документе. - Они обсудили наш совместный подход к неспровоцированному наращиванию российских сил вдоль украинской границы. Они также обсудили общую обеспокоенность относительно политического давления и экономического принуждения со стороны КНР в отношении Литвы".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких утверждений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.