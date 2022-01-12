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Эстония предоставит Украине современный военный госпиталь и оружие

В Министерстве обороны Эстонии ранее заявили о готовности предоставить Украине противотанковое вооружение и ракетные комплексы Javelin

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Эстония намерена предоставить Украине современный модульный полевой госпиталь для нужд Вооруженных сил в Донбассе, а так же оружие. Об этом сообщил в среду посол Эстонии на Украине Каимо Кууск.

"Мы в Эстонии можем также привезти вам немного оружия, и <...> вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире", - сказал посол в эфире канала "Украина-24".

По его словам, особенность военного госпиталя состоит в том, что его можно построить и разобрать за час. Он уточнил, что полевые госпитали производятся в Эстонии, а их производство финансируется Германией.

30 декабря начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Эстонии Пеэтер Куймет заявил, что страна готова предоставить Украине противотанковое вооружение, ракетные комплексы Javelin и 122-миллиметровые гаубицы.

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