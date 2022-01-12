Лидер британских консерваторов призвал Бориса Джонсона уйти в отставку

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Лидер британской Консервативной партии в Шотландии Дуглас Росс призвал лидера тори, премьер-министра страны Бориса Джонсона уйти в отставку из-за участия в вечеринке, состоявшейся в его резиденции в мае 2020 года, когда в стране действовали жесткие ограничительные меры.

"Вчера я сказал, что если премьер-министр участвовал в этом собрании, вечеринке, мероприятии на Даунинг-стрит в мае 2020 года, то он не должен продолжать оставаться премьер-министром. С прискорбием должен сказать, что его положение более не является устойчивым", - приводит слова Росса телеканал Sky News.

В понедельник вечером телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на вечеринку, которое около 100 человек получили от помощника Джонсона Мартина Рейнолдса в мае прошлого года, когда в Великобритании продолжал действовать первый общенациональный карантин. Получателям письма предлагалось "воспользоваться прекрасной погодой и собраться за бокалом" в саду на территории Даунинг-стрит, 10 при соблюдении социальной дистанции. По данным СМИ, которые ссылаются на очевидцев, вечеринку посетили 30 человек, включая самого главу правительства и его будущую супругу, хотя подобные собрания были тогда строго запрещены.

В среду Джонсон, выступая в парламенте, признался, что посещал это мероприятие, и принес извинения. Как пояснил премьер, он полагал, что это было "рабочее мероприятие". Представители Лейбористской партии и Шотландской национальной партии не удовлетворились ответом Джонсона и призвали его подать в отставку.

На фоне скандала рейтинг одобрения деятельности премьера опустился до рекордно низких показателей за все время его нахождения на посту. По данным социологического института YouGov, более половины британцев выступают за его отставку. Как отметили политические обозреватели, отставка Джонсона выглядит все более реальным вариантом развития событий в условиях растущего недовольства однопартийцев деятельностью премьера.